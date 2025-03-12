Роспотребнадзор начал мониторинг укусов клещей на Кубани на месяц раньше

В Краснодарском крае зафиксированы первые случаи укусов клещей, несмотря на зимний период. Специалисты Роспотребнадзора ожидают ранний рост их активности на фоне потепления и начали мониторинг уже в марте, что раньше обычных сроков, пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Весенний сезон осложняет ситуацию и для аллергиков: в регионе начинается цветение плодовых деревьев и ранних растений. Врачи предупреждают, что у приезжих, не сталкивавшихся ранее с местными аллергенами, реакция на пыльцу может проявиться неожиданно. По словам методиста Центра общественного здоровья Анны Зориной, отсутствие своевременного лечения способно привести к серьезным последствиям, вплоть до астмы и отека Квинке.

Аграрии региона наблюдают за резкими температурными изменениями, способными повлиять на состояние озимых культур и плодовых деревьев. По данным Росгидромета, первая половина марта сопровождалась резкими скачками температуры — от ночных морозов до -23 градусов до дневного потепления выше +18 градусов.

Фермеры отмечают, что пока аномальное тепло положительно сказалось на развитии озимой пшеницы и ячменя. Поля вошли в фазу активной вегетации, а почва, промерзшая до 35 см, пришла в оптимальное состояние. Однако прогнозируемые возвратные заморозки могут нанести урон посевам, особенно в условиях возможного дефицита влаги.

Несмотря на погодные риски, сельхозпроизводители продолжают весенние полевые работы — идет подкормка озимого рапса, подготовка почвы под сахарную свеклу, посев люцерны и гороха. По словам агрономов, при современных агротехнологиях резкие изменения климата могут даже способствовать яровизации растений, что укрепляет корневую систему и увеличивает количество побегов. В случае частичной гибели культур возможна оперативная пересевка, а запас семенного фонда в регионе достаточный.

Вячеслав Рыжков