Жителя Крыма осудили на 12 лет за растление дочери сожительницы
43-летнего жителя Симферополя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за растление несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что с января 2023 года по сентябрь 2024 года мужчина неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении школьницы, в то время когда его сожительницы не было дома. Свои действия он снимал на мобильный телефон. Фигурант угрожал девочке расправой, если она расскажет о происходящем кому-либо.
В ходе следствия собрана доказательная база, проведены все необходимые экспертизы. Житель Симферополя признан виновным в действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).