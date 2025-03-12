Жителя Крыма осудили на 12 лет за растление дочери сожительницы

43-летнего жителя Симферополя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за растление несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с января 2023 года по сентябрь 2024 года мужчина неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении школьницы, в то время когда его сожительницы не было дома. Свои действия он снимал на мобильный телефон. Фигурант угрожал девочке расправой, если она расскажет о происходящем кому-либо.

В ходе следствия собрана доказательная база, проведены все необходимые экспертизы. Житель Симферополя признан виновным в действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Алина Зорина