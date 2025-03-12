В Краснодарском крае за неделю выявили 82 случая заболевания коронавирусом

За прошедшую неделю на территории Кубани зарегистрировали 82 случая заболевания COVID-2019. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В числе заболевших 19 — дети. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодаре — более 20 человек. В Сочи, Белоглинском и Кавказском районах по пять заболевших, в Каневском — четыре. В Геленджике, Динском и Тбилисском районах зарегистрировано по три случая заражения.

В Анапе, Армавире, Новороссийске, Ейском, Новокубанском и Мостовском районах выявлено по два случая. По одному случаю заражения зафиксировано в Абинском, Курганинском, Кущевском, Лабинском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском, Тихорецком и Щербиновском районах.

Всего за неделю госпитализировали 26 человек, выздоровели 105. Один пациент умер.

Алина Зорина