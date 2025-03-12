В Ростове иномарка протаранила несколько припаркованных машин

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону водитель Haval потерял сознание за рулем, из-за чего его автомобиль врезался в припаркованные машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла в момент движения, водитель даже не нажал на тормоз. В результате инцидента пострадавших нет, но несколько автомобилей получили повреждения.

«ДТП произошло накануне. 40-летний местный житель попал в аварию из-за ухудшения самочувствия. При осмотре у гражданина изъяли пневматический пистолет»,— рассказали в полиции.

Николай Аксенов