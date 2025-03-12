Защита осужденного в России американца Блэка просит о смягчении наказания

Адвокат гражданина США военнослужащего Гордона Блэка, осужденного в Приморском крае по делу о краже и угрозе убийством, подала кассационную жалобу на решения судов первой и апелляционной инстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Чернышев, Коммерсантъ Фото: Алексей Чернышев, Коммерсантъ

«Защитник просит приговор суда от 19.06.2024 и апелляционное постановление от 19.08.2024 изменить: по ч. 1 ст. 119 УК РФ — оправдать, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — переквалифицировать на ч. 1 ст. 158 УК РФ, назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 158 УК РФ — до двух лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Гордона Блэка направлено в Девятый кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, Гордон Блэк в июне прошлого года был признан Первомайским райсудом Владивостока виновным в угрозе убийством своей российской сожительнице (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и краже у нее 10 тыс. руб. (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Помимо наказания сроком три года девять месяцев колонии общего режима суд также обязал американского военнослужащего выплатить пострадавшей Александре Ващук украденную сумму. В ходе судебного процесса защита настаивала на оправдании подсудимого из-за отсутствия состава преступления в его действиях.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Американский сержант рассчитался с подругой».

Алексей Чернышев, Владивосток