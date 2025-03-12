Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) отменило результаты конкурсов на благоустройство скверов в Беслане и Батако. В ходе проверки выявлены серьезные нарушения, общая сумма которых составила около 18 млн руб., следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В извещениях о закупках, опубликованных администрацией муниципального образования Правобережного района, были указаны работы по ремонту, содержанию, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильной дороги. Эти действия не соответствуют целям конкурсов»,— следует из резолюции.

Должностные лица АМС будут привлечены к ответственности за допущенные нарушения.

Николай Аксенов