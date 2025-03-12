В 2025 году DeepSeek стал лидером среди нейросетей на Кубани

Использование нейросетей жителями Краснодарского края выросло на 88% с начала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили «Ъ-Кубань» в компании «МегаФон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Особую популярность приобрела китайская нейросеть DeepSeek, к которой к началу марта стали обращаться в 3,4 раза чаще, чем в декабре прошлого года. По данным Т2, в январе количество активных пользователей DeepSeek превысило показатели ChatGPT на 15%.

«В октябре 2024 года аудитория Open AI в два раза превышала аудиторию Giga.chat. В декабре 2024 года суммарное количество пользователей этих языковых моделей среди абонентов T2 выросло вдвое относительно показателя октября. MAU (Monthly active users) нейросети Open AI увеличился на 27%, а Giga.chat — в 4 раза. Таким образом, количество пользователей этой языковой модели на 50% превышало количество клиентов решения Open AI в декабре», — сообщили «Ъ-Кубань» в Т2.

Демографический анализ показывает, что 57% пользователей нейросетей — мужчины. Исключение составляет Giga.chat, где 60% аудитории — женщины. Наиболее активны пользователи в возрасте 41-45 лет (16%), 36-40 лет (15%) и 18-25 лет (13%). Миллениалы демонстрируют меньший интерес к нейросетям — их доля составляет 9%.

Лия Пацан