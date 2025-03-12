В Москве с 15 марта начнут посещать театры по паспорту

В Москве с 15 марта вступят в силу новые правила посещения театров и концертных площадок. Для покупки билетов на культурные мероприятия необходимо предъявлять документы, удостоверяющие личность. О нововведениях напомнили на сайте мэра и правительства Москвы.

При покупке билета можно будет использовать паспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича, а также подойдет именная банковская карта. При покупке билетов для детей до 14 лет понадобится ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта.

Правило вводится для театров и концертных площадок, которые подведомственны департаменту культуры Москвы. В мэрии заявляют, что требования введены для безопасности зрителей и для борьбы с недобросовестными продажами билетов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Театралов узнают по паспорту».