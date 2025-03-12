В 2024 году дончане положили более 400 млрд рублей на срочные вклады в банке

В минувшем году жители Ростовской области разместили на срочных вкладах в банке более 400 млрд руб., что на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.



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Также наблюдается рост интереса к открытию вкладов среди молодежи и пенсионеров. Так, в 2024 году подростки и молодые люди до 24 лет увеличили свои сбережения в полтора раза, а пенсионеры положили на вклады почти 60 млрд руб., что также превышает показатели прошлых лет.

Максимальное количество новых вкладов на Дону было открыто в июне — более 600 тыс. счетов, из которых каждый четвертый — 155 тыс., принадлежит пенсионерам.

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Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев отметил, что это рекордный показатель для региона. «В прошлом году дончане доверили нам 407 млрд рублей сбережений. Это хорошая возможность сформировать финансовую подушку безопасности и накопить на мечту», — уверен господин Усачев.