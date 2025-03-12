Мэрия Челябинска отдала под КРТ участок в Металлургическом районе

Администрация Челябинска приняла решение о комплексном развитии территории жилой застройки в Металлургическом районе. Для реализации проекта выбран участок в границах улиц Электростальская, Минина, шоссе Металлургов и улицы Пожарского. Соответствующее распоряжение главы города Алексея Лошкина размещено на сайте администрации.

Площадь участка под КРТ составляет 9,4 тыс. кв. м. Будущему застройщику за пять лет необходимо возвести объекты площадью не менее 28,2 тыс. кв. м. На участке разрешено строить многоквартирные дома разной этажности, административные здания, школы, поликлиники, магазины, площадки для занятий спортом.

В рамках проекта планируется снести многоквартирные дома № 5, 7, 9 на улице Электростальской 1943 года постройки, нежилые здания № 4 и 6 на улице Пожарского, а также тепловые и канализационные сети. Для определения подрядчика администрация Челябинска проведет аукцион, с победителем которого впоследствии заключат договор КРТ.