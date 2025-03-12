Самый большой рост зарплат в Челябинской области зафиксирован у монолитчиков

Зимой 2024-2025 годов специалисты по заливке монолитных конструкций в Челябинской области могли зарабатывать в среднем 167 тыс. руб. За год их жалованье выросло на 78%. Это самый сильный рост зарплаты среди вакансий, предложенных компаниями в регионе, сообщает «Авито Работа».

Сильно выросло жалованье и у автоинструкторов — на 65% за год. Этой зимой они могли рассчитывать на 78,5 тыс. руб. в месяц. Чуть меньше — на 62% — увеличилась зарплата автомойщиков. Она в среднем составляла 79 тыс. руб. В топ-5 по росту доходов также вошли железнодорожники и геодезисты. У первых жалованье в декабре-феврале было на уровне 76,3 тыс. руб. (+48%), у вторых — 98 тыс. руб. (+33%).