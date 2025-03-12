В зоне ЧС в Анапе работают 1,7 тыс. человек

В Анапе в зоне чрезвычайной ситуации после разлива нефтепродуктов работают 1,7 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор на совещании по вопросам, связанным с ликвидацией ЧС, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс России Фото: Минтранс России

С прошлой недели в Анапе начала расти температура воздуха и воды, из-за этого стали происходить незначительные локальные выбросы нефтепродуктов на берег. На побережье работают муниципальные команды, сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и добровольцы. Если выбросы будут увеличиваться, то власти Краснодарского края планируют увеличить количество людей.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что весь загрязненный песок, который находится на площадке временного накопления в хуторе Воскресенском, необходимо вывезти. Сейчас там остается около 70 тыс. т песка. Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник заявил, что в процессе утилизации задействованы пять лицензированных организаций.

Алина Зорина