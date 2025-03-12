МИД Греции отказал шеф-корреспонденту «РИА Новости» в аккредитации

МИД Греции отказался продлевать аккредитацию шеф-корреспонденту «РИА Новости» Геннадию Мельнику. Из-за этого агентству пришлось закрыть местный корреспондентский пункт. Об этом сообщает само «РИА Новости».

«Считаем отказ в продлении аккредитации без объяснения причин фактическим выдавливанием российского СМИ из Греции и грубым нарушением принципов свободы слова и демократии»,— написала пресс-служба медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит агентство.

«РИА Новости» сообщает, что МИД отказался продлить аккредитацию без объяснения причин. Корпункт агентства работал 20 лет — он открылся в преддверии Олимпийских игр-2004, которые проходили в Афинах.