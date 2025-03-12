В селе Птичье на пожаре погиб 71-летний хозяин дома
В селе Птичье Изобильненского округа произошел пожар в жилом доме на улице Садовой, сообщили в главке МЧС России по Ставропольскому краю. Здесь уточнили, что 71-летний хозяин дома погиб до приезда спасателей,
Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю
Соседи заметили дым и сообщили о пожаре. Огнеборцы в течении 15 минут ликвидировали возгорание на площади 30 кв. м. Во время тушения был обнаружен погибший пенсионер.
Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность обращения с огнем при курении. Возможно, пенсионер уснул с сигаретой в руках.
Дознаватели продолжают расследование, выясняют все обстоятельства произошедшего.