В селе Птичье на пожаре погиб 71-летний хозяин дома

В селе Птичье Изобильненского округа произошел пожар в жилом доме на улице Садовой, сообщили в главке МЧС России по Ставропольскому краю. Здесь уточнили, что 71-летний хозяин дома погиб до приезда спасателей,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

Соседи заметили дым и сообщили о пожаре. Огнеборцы в течении 15 минут ликвидировали возгорание на площади 30 кв. м. Во время тушения был обнаружен погибший пенсионер.

Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность обращения с огнем при курении. Возможно, пенсионер уснул с сигаретой в руках.

Дознаватели продолжают расследование, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Николай Аксенов