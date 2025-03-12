«МегаФон»: объема использованного в день открытия «УГМК-Арены» трафика хватило бы на онлайн—просмотр тысячи хоккейных матчей

Инженеры оператора обеспечили качественное покрытие сети четвертого поколения на новой домашней площадке ХК «Автомобилист» — «УГМК-Арене». В день открытия объекта тысячи болельщиков хоккея смогли поделиться своими впечатлениями от мачта екатеринбургской команды с ЦСКА. В понедельник 10 марта зрители и сотрудники прокачали объем трафика, которого хватило бы на просмотр около 1000 хоккейных матчей в режиме онлайн.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «УГМК-Арены» Фото: пресс-служба «УГМК-Арены»

Площадь нового спортивного объекта составляет более 98 тысяч кв. метров. Разнесенное по трибунам и этажам здания антенное индор-оборудование позволяет обеспечить устойчивый 4G-сигнал внутри всего сооружения. Установленная базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах: среднечастотный слой обеспечивает необходимую емкость сети с учетом вместимости арены, а высокочастотный — гарантирует высокую скорость мобильного интернета.

Также базовая станция поддерживает технологию MIMO 44, которая способна принимать сигналы от большого количества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. В комбинации с высокочастотными диапазонами стандарта LTE увеличивается пропускная способность сети и повышается пиковая скорость мобильного интернета. Сейчас мобильный интернет на площадке может разгоняться до 80 Мбит/с. С такими значениями можно оперативно делиться видео и фото в мессенджерах или пересматривать самые острые моменты игры в режиме онлайн.

«Наша команда обладает большой экспертизой в организации индор-покрытия масштабных локаций. Такое оборудование гарантирует устойчивое 4G-покрытие на “Екатеринбург-Арене”, в спортивном комплексе “Уралец” и на площадке “Екатеринбург-Экспо”. Теперь подобный объект появился и на крупнейшей ледовой арене Урала. Уверены, что она станет знаковым местом для хоккейных болельщиков, ценителей других видов спорта и искусства — всех гостей мероприятий. Зрители, спортсмены и сотрудники ледовой арены смогут делиться впечатлениями и вести онлайн-трансляции в высоком качестве, пользоваться современными цифровыми услугами», — рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

«Крытый многофункциональный комплекс ”УГМК-Арена” — это уникальный спортивный объект, способный вместить при проведении хоккейных матчей более 12 500 зрителей, а во время концертных программ — 15 000 гостей. Здесь будет тренироваться и проводить матчи хоккейный клуб “Автомобилист”, для которого арена теперь новый дом. Площадка станет домашней и для женского баскетбольного клуба “УГМК”. Кроме того, спортивный объект сможет принимать крупные соревнования по фигурному катанию, керлингу, футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта», — отметил главный инженер АО «Ледовая арена» Нариман Исаев.

Megafon.ru