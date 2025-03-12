На центральной площади Ярославля установили «медведика»

В Ярославле на Советской площади установили скульптуру медведя в рамках проекта «Медведики». Об этом сообщается в группе проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница «Вконтакте» «Медведики» Фото: Страница «Вконтакте» «Медведики»

Ранее в городе установили шесть скульптур: «Артист» за Волковским театром, «Космонавт» рядом с планетарием, «Рабочий» в Юбилейном парке, «Оперный певец» около филармонии, «Купец» рядом с Нулевым километром, «Журналист» на Кирова.

Фигура на Советской площади, справа от Ильинской церкви, называется «Медведик Сеятель». Ее сопровождает цитата из стихотворения Николая Некрасова «Сеятелям»: «Сейте разумное, доброе, вечное». Скульптура посвящена ярославской агропромышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница «Вконтакте» «Медведики» Фото: Страница «Вконтакте» «Медведики»

Напомним, что проект реализуется на частные средства. В этом году в реализации поможет мэрия в рамках инициативного бюджетирования.

Алла Чижова