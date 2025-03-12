Инвестфонд PIMCO оценил вероятность рецессии в США в 35%

Управляющий директор и глава операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе американского инвестфонда PIMCO Алек Керсман заявил, что вероятность наступления рецессии в США в этом году возросла до 35%. Такое заявление топ-менеджер сделал в эфире телеканала CNBC.

Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) является одним из крупнейших инвестфондов в мире, под его управлением находятся активы примерно на $2 трлн. Представительства фонда располагаются в 22 странах мира.

Представитель PIMCO отметил, что еще в декабре он оценивал вероятность рецессии в США в 15%, однако после того, как Дональд Трамп приступил к резкому повышению импортных тарифов, вероятность рецессии увеличилась более чем вдвое. Тем не менее PIMCO пока придерживается базового сценария по динамике ВВП США в этом году, в соответствии с которым рост экономики составит 1–1,5%.

Евгений Хвостик