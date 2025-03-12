На Старом кладбище Таганрога увеличат число экскурсионных маршрутов

В Таганроге подвели итоги работы по возрождению Старого кладбища за 2024 год. Мероприятие прошло в конференц-зале Чеховской библиотеки с под руководством смотрителя кладбища Елены Алексеенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект по восстановлению некрополя реализуется уже пять лет, изначально поддержанный президентским грантом. В последние годы его развитие продолжается благодаря инициативам таганрожцев.

«Разработано три экскурсионных маршрута, ежегодно на экскурсиях бывает свыше 1500 человек»,— рассказала Елены Алексеенко.

В последние пять лет проект развивается по четырем направлениям: регулярно проводятся субботники, вывозя до 24 кубометров мусора за раз и около 150 кубометров в год.

Активное участие в расчистке кладбища принимают студенты Таганрогского института имени А. П. Чехова и Таганрогского колледжа морского приборостроения, а также волонтеры Цифровой молодежной лиги «Движение вверх».

Николай Аксенов