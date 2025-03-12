Александр Скрябин: в городе начинается масштабная уборка после зимы

Новый глава Ростова-на-Дону провел оперативное планерное совещание со своими заместителями. Определены ключевые направление в работе города, сообщает в Telegram-канале Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

«Вся концепция нашей работы и развития города выстраивается вокруг ростовчанина. Особенно актуально приступать к этой работе в рамках мероприятий, направленных на приведение территории города в надлежащее состояние после зимнего периода»,— заявил мэр.

Уже с отраслевыми направлениями начали работу. Стартуем с проекта изменения системы уборки городских территорий.

Николай Аксенов