Полиция разыскивает предположительно похищенную уфимку

Сотрудники уфимского отдела полиции №5 разыскивают двух мужчин, которые предположительно похитили женщину из квартиры на Российской улице. «В ходе мониторинга сети интернет уфимскими полицейскими выявлено видео, на котором запечатлен возможный факт противоправных действий в отношении женщины»,— сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», заявлений о похищении в полицию не поступало.

Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал видеозапись с камер наблюдения в подъезде дома. На записи видно, как двое человек выводят из квартиры женщину против ее воли, возле подъезда один из них бьет ее головой в лицо, а затем ее увозят в автомобиле.

Олег Вахитов