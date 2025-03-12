Число челябинских инвесторов на Мосбирже увеличилось на 8,7 тыс. человек

По итогам февраля количество частных инвесторов из Челябинской области, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 939 тыс. человек. За месяц их число увеличилось на 8,7 тыс. В феврале из всех челябинских частных инвесторов 102,8 тыс. совершали сделки на рынках акций и облигаций, сообщает пресс-служба российского холдинга.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Московской бирже челябинскими частными инвесторами, на конец прошлого месяца было на уровне 146,4 тыс. Что касается общего числа физических лиц с брокерскими счетами на бирже, этот показатель составляет 35,9 млн человек, ими открыто 66,3 млн счетов. Регион занимает девятое место среди субъектов России по этому параметру. В топ-5 входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Виталина Ярховска