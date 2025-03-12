Глава Прикамья обсудил инфраструктурные проекты с руководителем Главгосэкспертизы РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с руководителем Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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На встрече обсуждалась государственная экспертиза проектно-сметной документации по крупным инфраструктурным проектам, реализуемым на территории Прикамья. Среди таких объектов - будущий межвузовский многофункциональный студенческий кампус «Будущее Пармы», который построят в Перми. В январе 2025 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации кампуса. В декабре 2024 года Главгосэкспертиза России одобрила этапы строительства горнолыжной инфраструктуры и коттеджного поселка на территории спортивно-туристического комплекса «Губаха».

В ходе встречи главы Прикамья и руководителя Главгосэкспертизы были подведены итоги обучения представителей регионального стройкомплекса по образовательной программе Главгосэкспертизы. В 2024 году в рамках проведения «Года заказчика» в строительстве ведомство разработало флагманскую региональную программу повышения квалификации. Первыми обучение прошли представители строительной отрасли Пермского края. В программе обучения специалисты учли актуальные темы и проблемы строительной отрасли, а по итогам занятий были намечены пути дальнейшего развития стройкомплекса региона.

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