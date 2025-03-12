Минюст указал ФСИН на дефицит помещений для свиданий в местах лишения свободы

Глава Минюста Константин Чуйченко, выступая на коллегии ФСИН, призвал ведомство активнее проводить модернизацию объектов. Среди проблем инфраструктуры уголовно-исполнительной системы господин Чуйченко назвал в том числе дефицит помещений для проведения свиданий и высокую степень износа зданий и сооружений.

«Требуется существенно повысить активность в части реализации важнейшей государственной задачи — модернизации инфраструктуры уголовно-исполнительной системы»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Он также попросил ФСИН ускорить строительство колонии объединенного типа на 3 тыс. мест в Калужской области и в ближайшее время получить положительное заключение Главгосэкспертизы по этому объекту. Господин Чуйченко добавил, что ведомство должно уйти от «распространенной практики», когда плановые показатели строительства корректируются, а сроки сдачи объектов переносятся.

Полина Мотызлевская