Жителя Башкирии осудили за производство наркотиков

Верховный суд Башкирии приговорил жителя республики к 15 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и незаконное приобретение прекурсоров для производства наркотиков (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов республики, в январе 2024 года 19-летний подсудимый, переписываясь в Telegram с неизвестным под псевдонимом «Перец», заинтересовался предложением производить наркотики. В итоге он нашел загородный дом для нарколаборатории, а позже — снял гараж для хранения химических реагентов.

В марте 2024 года на мансардном этаже арендованного дома полицейские нашли крупную партию наркотиков, которую подсудимый планировал сбыть через тайники-закладки, лабораторное оборудование и прекурсоры.

Задержанный признал вину.

Олег Вахитов