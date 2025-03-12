«Интерлизинг» вошел в десятку лучших по стране

Компания «Интерлизинг» заняла в 2024 году 10 место в рэнкинге агентства «Эксперт РА». За прошедший год объем продаж компании вырос на 41% и превысил 90 млрд руб. (с НДС), а текущий лизинговый портфель увеличился на 68% — до 139 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Интерлизинг» Фото: пресс-служба «Интерлизинг»

«2024 год стал для нас годом новых возможностей, вызовов и реализации масштабных проектов. Мы смогли не только укрепить свои позиции, но и предложить клиентам гибкие решения, соответствующие запросам клиентов. Лизинг остается ключевым инструментом для обновления активов и поддержки инвестиционной активности для бизнеса»,— отметил коммерческий директор компании Сергей Жарков.

В прошедшем году «Интерлизинг» заключил 10,5 тыс. сделок (+21%), в рамках которых клиентам передали 14 тыс. единиц техники. Наибольший прирост показала спецтехника, объем продаж которой увеличился на 76%, а доля сегмента в текущем портфеле компании достигла 28%.

Объем нового бизнеса в сегменте грузового автотранспорта вырос на 40%. В основном клиенты отдавали предпочтение маркам Shacman, SITRAK и DongFeng. Сегмент легковых автомобилей увеличился на 38% (доля в портфеле составила 18%). По итогам года на машины с пробегом пришлось 28% нового бизнеса, что сопоставимо с показателями предыдущего периода. Наиболее востребованными марками стали Lada, Geely и Haval. Стабильный спрос за счет необходимости модернизации производственных мощностей продемонстрировал сегмент оборудования. В нем за год продажи выросли на 20%.

«Интерлизинг» продолжает реализацию стратегии роста доли рынка.

«Несмотря на общее снижение предпринимательской активности, мы наблюдаем активный спрос в сегментах спецтехники и грузового транспорта. Это связано с необходимостью обновления основных средств и строительством крупных инфраструктурных проектов», — пояснил Сергей Жарков.

ООО «Интерлизинг»