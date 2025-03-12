На Ставрополье упразднили оперштаб по работе трех отраслей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Власти Ставропольского края упразднили оперативный штаб, созданный для поддержки строительной, дорожной отраслей и сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в условиях экономических санкций против России. Об этом сообщается на портале правовой информации региона.

Оперативный штаб был образован в апреле 2022 года, когда иностранные государства начали вводить экономические санкции в отношении России.

Постановление подписал зампред правительства Ставрополья Николай Афанасов.

Николай Аксенов