На Ставрополье упразднили оперштаб по работе трех отраслей
На Ставрополье упразднили оперштаб по работе трех отраслей
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Власти Ставропольского края упразднили оперативный штаб, созданный для поддержки строительной, дорожной отраслей и сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в условиях экономических санкций против России. Об этом сообщается на портале правовой информации региона.
Оперативный штаб был образован в апреле 2022 года, когда иностранные государства начали вводить экономические санкции в отношении России.
Постановление подписал зампред правительства Ставрополья Николай Афанасов.