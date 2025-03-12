В 2025 году объем международных перевозок в аэропорту Сочи вырастет на 28%

В сезон 2025 года объем международных перевозок в аэропорту Сочи вырастет на 28%. Пассажиры смогут воспользоваться 84 направлениями, из которых 57 — внутрироссийские, 27 — международные, сообщил заместитель гендиректора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов в ходе встречи с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как передает корреспондент «Ъ-Сочи», по словам господина Никонова, рейсы из Сочи будут выполнять 32 авиакомпании, включая 20 российских и 12 иностранных перевозчиков. Ожидается рост международного пассажиропотока, особенно на направлениях в Турцию, Армению и Грузию. В Турцию планируется до семи рейсов в день, в Ереван — до пяти, в Тбилиси — десять в неделю.

Развитие маршрутной сети ориентировано на привлечение туристов, в том числе из стран Персидского залива. FlyDubai, начавшая полеты в прошлом году, летом будет выполнять ежедневные рейсы в Дубай. С 29 мая Etihad откроет маршрут Абу-Даби — Сочи (трижды в неделю), в июне стартуют рейсы Air Arabia (Шарджа — Сочи, ежедневно) и Jazeera Airways (Кувейт — Сочи, дважды в неделю).

Внутренние перевозки также останутся на высоком уровне. В Москву запланировано до 40 рейсов в день от девяти авиакомпаний. Ожидается, что расширение сети маршрутов укрепит позиции Сочи как крупнейшего авиационного узла юга России.

Вячеслав Рыжков