Курорт «Мамисон» обеспечили высокоскоростным интернетом

МТС обеспечила новый горнолыжный курорт Мамисон LTE. Компания первой покрыла сетью туристическую инфраструктуру как в нижней локации курорта, так и на высоте более 3 тыс. м, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году в преддверии запуска нового курорта МТС расширила сеть на важных туристических участках Алагирского района Северной Осетии. Так, улучшилось качество связи и мобильного интернета на Транскавказской магистрали по направлению к Мамисону. В планах МТС – обеспечение цифровыми сервисами строящегося многофункционального центра за счет новых оптоволоконных линий связи.

«МТС планомерно и комплексно развивает ИТ-инфраструктуру на ключевых горнолыжных курортах Северного Кавказа. В Северной Осетии – в частности, во Владикавказе - сеть LTE используется абонентами чаще, чем у остальных операторов. Это говорит о ее широкой доступности и качестве. Мы рады, что первыми из операторов смогли обеспечить полное покрытие нового курорта Мамисон в республике Северная Осетия - Алания»,— отметил директор МТС в Северной Осетии Таймураз Кожиев.

«Мамисон» — третий горный курорт Северо-Кавказского туристического кластера, построенный Кавказ.РФ с нуля совместно с Правительством Республики Северная Осетия-Алания. Ранее компания запустила курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне. Планируется, что к 2030 году на курорте будут работать 43 км трасс и 5 подъемников, вместе с резидентами будет создано почти 3000 мест размещения и 2600 рабочих мест. Курорт сможет принимать 345 тыс. туристов в год.

Тат Гаспарян