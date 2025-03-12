Девелопер ТОЧНО стартовал продажи южной резиденции «Роялта» в Крыму

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) объявила старт продаж жилого комплекса «Роялта». Сумма инвестиций в проект бизнес-класса на южном берегу Крыма составила 10 млрд. рублей.

Девелопер ТОЧНО — один из лидеров по объемам строительства на Черноморском побережье — построит новую курортную резиденцию в центральной части Ялты. Жилой комплекс «Роялта» займет территорию площадью 59,4 тыс. кв.м. и объединит 5 корпусов высотностью от 8 до 9 этажей.

Группа компаний презентовала обновленную концепцию комплекса — «Жить роскошно». Специально для крымского проекта ТОЧНО разработала новые продуктовые решения — предусмотрела более 20 планировочных лотов для любого сценария жизни. Компания подчеркивает: резидентам доступна окружающая природа Ялты, будь то горный пейзаж или панорама побережья. В каждой из 462 квартир на выбор предложены просторные террасы, лоджии или балконы до 13,4 кв.м.

Девелопер реализует проект в формате закрытого клуба — на территории «Роялты» эксклюзивно для жителей будут представлены премиальные кафе, ресторан и бары, спа-комплекс и фитнес-зал. Под коммерческие пространства отведено более 2 тыс. кв.м.

Особое внимание уделил девелопер приватности — в проекте предусмотрели закрытую территорию с круглосуточным наблюдением. Камерную атмосферу обеспечит ландшафтное зонирование — локации для отдыха в тени многолетних деревьев не будут пересекаться с площадками для активных занятий спортом.

Особенность ландшафта «Роялты» — террасированное благоустройство, благодаря которому жилые корпусы плавным каскадом спускаются по направлению к набережной. На четырех уровнях, помимо литеров, расположатся дворы с авторским озеленением, игровые и спортивные площадки, воркаут-зона, а также оазис проекта — панорамный инфинити-бассейн длиной 25 м.

Придомовая территория будет свободна от машин благодаря подземному паркингу, в который можно попасть напрямую из дизайнерских холлов. Всего в «Роялте» запланировано 462 машино-места — для каждой резиденции. Предусмотрены также и 70 кладовых до 6 кв.м для хранения спортивного снаряжения и автомобильных комплектов.

Жилой комплекс «Роялта» реализуется в стиле MODERN CLASSIC* — в архитектуре девелопер использует симметричные линии, витражное остекление и обильное озеленение. В интерьере ГК ТОЧНО предлагает базовую отделку, которая позволяет реализовать авторские дизайнерские идеи клиента. Входные группы комплекса представляют собой бизнес-лобби, где можно встретиться с гостями и даже провести переговоры.

Сохранила ГК ТОЧНО и уникальный природный комплекс — более 20 краснокнижных деревьев, которые формируют санаторный микроклимат локации. Например, пыльца цветущей сосны Крымской восстанавливает бронхи, а другие хвойные насыщают воздух фитонцидами. Дополнительно девелопер создаст новое рекреационное пространство — возведет аллею с дубами, кипарисами, акациями и вечнозелёными можжевельниками.

Проект бережно вписали в существующую инфраструктуру района. Так, в 5 минутах расположены детский сад, школа, городская больница, центральный рынок, пляжи, автовокзал и знаменитая набережная Ялты. В 7-10 минутах — морской вокзал, канатная дорога «Ялта-Горка», яхт- и гольф-клуб. Рядом и знаменитые ялтинские достопримечательности: «Ласточкино гнездо», «Воронцовский дворец», «Дом-музей А.П. Чехова».

Девелопер ТОЧНО открыл продажи двух первых корпусов проекта. В наличии — студии, одно-, двух- или трехкомнатные квартиры от 40,1 до 95 кв.м. для разных сценариев жизни и клиентов: как активных молодых людей, так и семей с детьми.

Для приобретения квартиры можно выбрать один из трех банков-партнеров девелопера: ПАО Сбербанк, ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) и ПАО ВТБ. Предусмотрены комфортные платежи по рассрочке от застройщика до окончания строительства корпусов — от 50 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру и от 70 тысяч рублей за трехкомнатную.

Реализация проекта «Роялта» запланирована на IV квартал 2027 года.

MODERN CLASSIC* — современная классика Застройщик ООО СЗ «Роялта». Коммерческое обозначение ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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