Минюст: 32 тыс. программ ресоциализации осужденных составлены в 2024 году

Более 32 тыс. индивидуальных программ ресоциализации осужденных были составлены в 2024 году, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко, выступая на коллегии ФСИН. По его словам, которые приводит ТАСС, в регионах сейчас работает уже 36 центров социальной адаптации осужденных.

Программы ресоциализации осужденных реализуются Минюстом и структурами ФСИН в соответствии с законом о пробации, подписанным президентом в феврале 2023 года. Он предусматривает три вида пробации: исполнительная — для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества; пенитенциарная — для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы; постпенитенциарная — для тех, кто покинул колонию.

С 1 января 2024 года закон вступил в силу в части, касающейся исполнительной и пенитенциарной пробации. Положения, которые затрагивают освободившихся граждан, действуют с 1 января 2025 года. 16 января ФСИН сообщила о запуске на «Госуслугах» сервиса, с помощью которого заключенные и бывшие осужденные могут подать через сервис заявление об участии в программе ресоциализации и социальной адаптации для осужденных. В конце февраля омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что за три года в аппарат уполномоченного по правам человека было направлено более тысячи обращений от осужденных, участвующих в программах ресоциализации.

Подробнее — в публикации «Ъ» «От тюрьмы, от сумы и от центра пробации».

Полина Мотызлевская