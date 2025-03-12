СКР: убийство ВСУ мирных жителей в курском селе расследуется как теракт

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с действиями подразделений ВСУ в селе Черкасское Поречное, расположенное в Суджанском районе Курской области. Минобороны сообщило об освобождении села 9 марта.

Следствие установило, что не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВСУ совершили убийство не менее четырех мирных жителей в Черкасском Поречном. Тела мирных жителей были обнаружены в местной церкви.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению»,— говорится в сообщении СКР.

Бои с ВСУ в курском приграничье продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны сообщало, что РФ вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.