Выручка молочного комбината «Ставропольский» выросла за год на 387 млн рублей

По итогам 2024 года АО «Молочный комбинат “Ставропольский”» показал 4,85 млрд руб. выручки. Это на 387 млн руб. больше, чем в 2023 году (4,47 млрд руб.), следует из аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чистая прибыль АО «Молочный комбинат “Ставропольский”» за 2024 год составила 78 млн руб., снизившись по сравнению с результатами 2023 года на 30,8 млн руб. (в 2023 году — 108,8 млн руб.). Величина капитала предприятия на 31 декабря 2024 года составляет 870,9 млн руб.

Кредиторская задолженность общества на конец 2024 года составила 406,2 млн руб., увеличившись за год на 25,5 млн руб. (в 2023 году — 380,7 млн руб.). Заемные средства в бухгалтерской отчетности не фигурируют. Дебиторская задолженность предприятия на конец 2024 года составила 305,2 млн руб., снизившись по сравнению с 2023 годом на 73,2 млн руб. (было 378,4 млн руб.).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Молочный комбинат “Ставропольский”» зарегистрировано в 1992 году в Ставрополе. Уставный капитал общества — 1 млн руб., количество работников предприятия — 962 человека. Основной профиль компании — производство питьевого молока и сливок. Генеральный директор — Сергей Анисимов, владеющий 49,44% уставного капитала общества.

Дмитрий Михеенко