Интерлизинг вошел в ТОП-10 лизинговых компаний

По итогам 2024 года компания занимает 10 позицию в рэнкинге агентства Эксперт РА.

Объем продаж Интерлизинга увеличился на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил 90 млрд рублей (с НДС). Текущий лизинговый портфель компании вырос на 68% и составил 139 млрд рублей.

Число заключенных сделок увеличилось на 21% и превысило 10,5 тысяч. За обозначенный период компания передала клиентам 14 тыс. единиц техники.

Наибольший прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показала спецтехника, объем продаж которой увеличился на 76%. Доля сегмента в текущем портфеле составляет 28%.

Объем нового бизнеса в сегменте грузового автотранспорта вырос на 40%. Клиенты компании отдавали предпочтение следующим маркам: Shacman, SITRAK и DongFeng.

Сегмент легковых автомобилей занимает 18% портфеля компании и в 2024 году увеличился на 38%. Доля машин с пробегом в объеме нового бизнеса по итогам 2024 года составила 28%, что сопоставимо с показателями предыдущего периода. Наиболее востребованными среди клиентов компании марками стали Lada, Geely и Haval.

Спрос в сегменте оборудования остается стабильным на фоне необходимости модернизации производственных мощностей. Прирост продаж составил 20%.

«Интерлизинг продолжает реализацию стратегии роста доли рынка. Несмотря на общее снижение предпринимательской активности, мы наблюдаем активный спрос в сегментах спецтехники и грузового транспорта. Это связано с необходимостью обновления основных средств и строительством крупных инфраструктурных проектов.

2024 год стал для нас годом новых возможностей, вызовов и реализации масштабных проектов. Мы смогли не только укрепить свои позиции, но и предложить клиентам гибкие решения, соответствующие запросам клиентов. Лизинг остается ключевым инструментом для обновления активов и поддержки инвестиционной активности для бизнеса», - комментирует коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков.

ООО «Интерлизинг». www.ileasing.ru