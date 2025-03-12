На Ставрополье бывший полицейский и предприниматель осуждены за взятку

Бывший начальник тыла ОМВД по Петровскому городскому округу и индивидуальный предприниматель осуждены за коррупцию. Об этом сообщают в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«С июня 2017 года по апрель 2023 года бывший полицейский получил от бизнесмена взятку более чем 2,4 млн руб. за содействие в заключении государственных контрактов на уборку административных зданий и подписание актов об оказанных услугах»,— следует из материалов уголовного дела.

Суд приговорил экс-начальника тыла к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет и назначен штраф в размере 5 млн руб.

Индивидуальный предприниматель осуждена за дачу взятки в особо крупном размере. Она получила восемь лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Осужденной запрещено заниматься деятельностью, связанной с заключением государственных и муниципальных контрактов на пять лет, а также назначен штраф в размере 4 млн руб.

Николай Аксенов