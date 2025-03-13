Коллекция Dzhanelli под впечатлением фильмов Феллини

Новая коллекция российского ювелира Диана Джанелли называется «Сладкая жизнь». Дизайнер приглашает погрузиться в мир итальянской богемы и черно-белого кино, где в кадре переплетаются роскошь и декаданс. «Меня вдохновили старые итальянские фильмы и культовые актрисы 1960-х — Анук Эме, Анита Экберг. Их утонченность, возведенная в абсолют, стала для меня ориентиром»,— признается Джанелли. Крупные коктейльные кольца и серьги, подвески и колье, которые можно носить как пояс, изготовлены из серебра 925-й пробы, синтетических камней, фианитов, культивированного жемчуга. Цены начинаются от 26,5 тыс. руб.

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