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Недавние морозы в Сочи повлияли на цветение листопадных магнолий

В парках Сочи чуть позже обычного распустились бутоны на листопадных магнолиях. Лепестки соцветий в этом году несколько изменились, они бежевого цвета и меньше привычных. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Фото: Сочинский нацпарк

Фото: Сочинский нацпарк

«Цветение магнолии обнаженной в этом году испорчено низкими температурами»,— отметила Галина Солтани.

Температура воздуха в конце февраля — начале марта в Сочи опускалась до минус 8 градусов, что случается на курорте не часто.

Магнолии считаются одними из древнейших цветковых растений Земли. Цветки широко используются в медицине, парфюмерии и косметологии. В Сочи произрастает 15 видов магнолий.

Игорь Ремизов

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