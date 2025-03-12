Недавние морозы в Сочи повлияли на цветение листопадных магнолий

В парках Сочи чуть позже обычного распустились бутоны на листопадных магнолиях. Лепестки соцветий в этом году несколько изменились, они бежевого цвета и меньше привычных. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский нацпарк Фото: Сочинский нацпарк

«Цветение магнолии обнаженной в этом году испорчено низкими температурами»,— отметила Галина Солтани.

Температура воздуха в конце февраля — начале марта в Сочи опускалась до минус 8 градусов, что случается на курорте не часто.

Магнолии считаются одними из древнейших цветковых растений Земли. Цветки широко используются в медицине, парфюмерии и косметологии. В Сочи произрастает 15 видов магнолий.

Игорь Ремизов