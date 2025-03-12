«Коммерсантъ-Кубань» вошел в топ-5 самых цитируемых СМИ края по итогам 2024 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Краснодарского края за 2024 год. В пятерку самых цитируемых СМИ региона вошло издание «Коммерсантъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Возглавил рейтинг РБК Краснодар с индексом цитируемости 180,69. Следом идет 93.ru (167,79), а замыкает тройку лидеров «Кубань 24» (163,23). «Коммерсантъ-Кубань» на четвертом месте с показателем 155,81. На пятом месте «Кубанские новости» (114,94).

«Коммерсантъ-Кубань» улучшил позиции, поднявшись на одну строчку в рейтинге. Лидер рейтинга РБК Краснодар прибавил сразу три позиции, на одну строчку поднялось издание 93.ru. «Кубань 24», напротив, опустилась на одну позицию, а «Кубанские новости» — сразу на четыре.

В медиарейтинг вошли СМИ Краснодарского края, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Период исследования: 1 января — 31 декабря 2024 года.