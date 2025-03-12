Лесополосы на Ставрополье расширят и обновят

В Ставропольском крае продолжатся работы по восстановлению лесополос. Из краевого бюджета выделены средства на исследование почв, что позволит разработать эффективные методы восстановления лесных массивов, сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Меры инициированы губернатором Владимиром Владимировым.

В ближайшие три года планируется создать подробный план по восстановлению лесополос, с акцентом на восточные территории края.

На сегодняшний день в удовлетворительном состоянии находится 68% лесополос региона.

Николай Аксенов