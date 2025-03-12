Лесополосы на Ставрополье расширят и обновят
В Ставропольском крае продолжатся работы по восстановлению лесополос. Из краевого бюджета выделены средства на исследование почв, что позволит разработать эффективные методы восстановления лесных массивов, сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Меры инициированы губернатором Владимиром Владимировым.
В ближайшие три года планируется создать подробный план по восстановлению лесополос, с акцентом на восточные территории края.
На сегодняшний день в удовлетворительном состоянии находится 68% лесополос региона.