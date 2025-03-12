«Сегодня сделал, через месяц вылетело»

Только половина дорог Ярославской области находится в нормативном состоянии. Вопросы содержания и ремонта депутаты профильного комитета Ярославской областной думы обсудили на очередном заседании. Депутаты обеспокоены ямами на дорогах и отсутствием разметки. Новой сложностью областные парламентарии назвали ограничения на движение грузовиков из-за пунктов весогабаритного контроля и роста штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ямочный ремонт, Ярославль

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ямочный ремонт, Ярославль

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Депутаты комитета по градостроительству, транспорту и безопасности дорог Ярославской областной думы обсудили содержание и текущий ремонт дорог. В нормативном состоянии находится лишь 51% региональных дорог. В этом году из-за теплой зимы на уборке снега региональные власти сэкономили 80-100 млн руб. Об этом рассказал директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Александр Межиевский. Сэкономленные средства планируется направить на ремонт дорог.

«Мы смотрим за этим очень рачительно, и в то же время, чтобы подрядчиков, не оставить на голодном пайке, потому что они работают»,— сказал господин Межиевский.

Экономия есть и в Ярославле, она составляет около 30 млн руб., эти деньги направят на закупку новой техники, сообщил заместитель мэра Николай Степанов. Депутаты обратили внимание на ряд дорожных проблем.

Депутат из Рыбинска Руслан Полкуев высказал обеспокоенность работой пунктов весогабаритного контроля. В регионе полноценно работают 8 пунктов, 11 — в тестовом режиме, еще 5 постов введут до июня.

«В Рыбинске восемь предприятий Ростеха и предприятий-сателлитов, они задают вопрос, как вообще они дальше будут функционировать. Они все не проходят весовой контроль. Особенно металлурги интересуются. Есть предприятие, которое поставляет технические газы на предприятия Ростеха, у них специально оборудованная машина под баллоны. Из-за весового контроля, который сейчас заработает, оно не сможет этот контракт выполнить. Как будет решаться этот вопрос? Есть ли возможность заплатить какой-то налог, приобрести какой-то проездной?»,— спросил господин Полкуев.

Александр Межиевский пояснил, что этот вопрос находится не в его компетенции, никто из присутствующих не смог на него ответить. Похожую проблему поднял и депутат Павел Исаев, но уже относительно Ярославля. В городе установлены знаки, запрещающие проезд грузового транспорта в центр. С 1 января штрафы за нарушение выросли с 500 до 5 тыс. руб., и водители теперь отказываются возить в центр стройматериалы.

«Мы активно вводим камеры видеофиксации. Сейчас пошли эти штрафы, водители начинают либо эти штрафы выставлять потребителям, либо отказываются обслуживать объекты в городе»,— сказал депутат.

Заммэра Ярославля Николай Степанов в ответ посоветовал владельцам грузовой техники не нарушать правила дорожного движения.

«Раньше возили КАМАЗами 20-тонными, 15-тонными, 10-тонными. А сейчас покупают китайца 40-тонного, который должен работать в карьере, но никак не на территории города. Предприниматель экономит свои расходы, и он эти риски на себя возлагает»,— прокомментировал заммэра.

Член Общественной палаты Ярославской области Анатолий Упадышев обратил внимание на то, что в Ярославле устанавливается большое количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

«Но практически на всех этих местах разметки нет нормальной. Что будут камеры фиксировать? Как будут водители понимать, что они нарушают правила? Просьба до запуска камер сделать нормальную разметку»,— сказал господин Упадышев.



Заммэра Ярославля пообещал, что в мае-июне разметка в местах установки комплексов видеофиксации будет нанесена. Также депутаты назвали целый ряд региональных дорог, которые требуют ремонта и попросили отремонтировать ямы, образовавшиеся после зимы. «Хотя бы до 1 июля, чтобы летом можно было ездить по мало-мальски пригодным дорогам»,— сказал председатель комитета облдумы Николай Бирук.

Ярославские дорожники пообещали ликвидировать ямы в основном к лету. При этом эффективность ямочного ремонта небольшая, признал глава «Ярдорслужбы».

«Ямочный ремонт — это процесс. Сегодня сделал, через месяц оно вылетело. Такая вот реальность»,— рассказал господин Межиевский, добавив, что ремонт идет весь год.

Всего на ямочный ремонт в областном бюджете текущего года заложено 300 млн руб., это примерно 60% от потребности. «Ярдорслужба» ждет дополнительного финансирования из бюджета.

Комитет решил обратиться к правительству области с просьбой решить проблему проезда грузовиков, выполнить работы по ямочному ремонту до конца июня, а также провести ремонт изношенных дорог картами.

«Эти объемы надо увеличивать. Они очень имеют большой электоральный эффект, а тем более у нас сейчас выборы»,— прокомментировал Николай Бирук и заседание завершилось.

Всего в Ярославской области 6145 км региональных дорог. В 2025 году объем дорожного фонда региона составляет 18 млрд руб., из них 13 млрд руб. — на региональные дороги.

Алла Чижова, Антон Голицын