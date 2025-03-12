В результате пожара в Кисловодске 19 человек остались без жилья

В Кисловодске из-за пожара в многоквартирном доме на улице Седлогорской без жилья остались 19 человек, сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев. Он уточнил, что огонь полностью уничтожил шесть квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

По словам градоначальника, пострадавшим из двух квартир власти предоставили временное жилье из маневренного фонда. Остальные погорельцы отказались от размещения, так как остановились у родственников.

«С оперативными службами для уточнения утраты имущества приступили актированию повреждений. По результатам оценки будет рассматриваться вопрос о ремонте поврежденных жилых помещений», — пояснил господин Моисеев.

Он добавил, что параллельно решается вопрос о денежных компенсациях погорельцам в соответствии с действующим законодательством.

«Ъ-Кавказ» сообщал о трагедии в многоквартирном доме, которая произошла 11 марта и унесла жизнь одного человека.

Николай Аксенов