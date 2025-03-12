Губернатор Прикамья провел заседание рабочей группы Госсовета РФ

В Москве под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина прошло второе заседание рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике» комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, ФАС РФ, региональных антимонопольных ведомств и органов власти.

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Дмитрий Махонин представил опыт Прикамья по реализации реформы унитарных предприятий, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. МУПы и ГУПы в регионе сохранятся на социально значимых рынках, на которых отсутствуют частные хозяйствующие субъекты. «Убыточные унитарные предприятия мы ликвидируем. Но только на конкурентных рынках, где могут и хотят работать предприниматели. Например, в удаленных территориях, куда бизнес не доходит, такие государственные и муниципальные предприятия должны остаться – это наша социальная ответственность перед жителями края», – рассказал Дмитрий Махонин.

С предложением «Об урегулировании доступа к информации для обслуживания и ремонта технически сложных товаров в целях создания стимулов для развития субъектов МСП» выступил доцент кафедры управления государственными и муниципальными заказами факультета социальных наук НИУ ВШЭ Вадим Соловьев. Участники рабочей группы поддержали это предложение, отметив, что уход некоторых зарубежных компаний с российского рынка вскрыл проблему доступности сервисных центров и потребителей к технической информации.

Также участники рабочей группы актуализировали статус разрабатываемых документов – проектов Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ и методики оценки уровня развития конкуренции на приоритетных товарных рынках. В настоящее время над документами работают Минэкономразвития и ФАС РФ. Как подчеркнул Дмитрий Махонин, в основе этих документов должно быть «зашито» не только видение конкурентной политики государственных ведомств, но и мнение глав регионов, отражающее оценку местных жителей, являющихся непосредственными получателями услуг бизнеса и государства. «Важно еще увидеть удовлетворенность потребителя, конечно, потому что конкуренция ради конкуренции – это, наверное, хорошо, но не является самоцелью», – подчеркнул Дмитрий Махонин. Глава Прикамья отметил опыт Пермского края по созданию инвестиционных профилей для территорий всего региона. В основу такого инвестпрофиля для каждого муниципального образования Прикамья легли запросы жителей, предпринимателей, экспертов, позволяющий инвесторам учитывать сложившиеся бизнес-тенденции, кооперационные цепочки, ресурсный потенциал, настоящее и будущее территории.