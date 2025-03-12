Поддержку участников СВО включат в представительские расходы чиновников Башкирии

В Башкирии планируют включить в представительские расходы главы региона, совещательных органов при нем, а также республиканского правительства покупки, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей. Проект соответствующего постановления правительства опубликован для антикоррупционной экспертизы.

Кроме этого, чиновники смогут оплачивать номера в гостиницах и питание участников мероприятий, не состоящих в штате учреждений, переводчиков, сопровождающих лиц, технических работников, охраны, водителей, журналистов и других.

Наталья Балыкова