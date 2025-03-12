В Советском округе Ставрополья разбился 38-летний мотоциклист

В Советском городском округе Ставропольского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист, сообщила Госавтоинспекция региона. Там уточнили, что трагедия произошла на 276-м километре автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По информации дорожной полиции, 38-летний местный житель управлял мотоциклом Yamaha, не смог удержать равновесие и опрокинулся. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Шлем на голове пострадавшего не спас его от гибели.

«Предварительно установлено, что погибший не относится к злостным нарушителям и имел право управлять мотоциклом»,— отметил начальник отдела МВД России «Советский» Сергей Сушко.

По факту трагедии полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Николай Аксенов