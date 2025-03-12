В Зеленодольске росгвардейцы задержали жителя Оренбургской области 1986 года рождения, находящегося в федеральном розыске за уклонение от отбытия тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольске задержали жителя Оренбургской области, объявленного в розыск

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Зеленодольске задержали жителя Оренбургской области, объявленного в розыск

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инцидент произошел ранним утром, около 5:00, когда на пульт Росгвардии поступил сигнал тревоги с автозаправочной станции.

Прибывшие по вызову росгвардейцы узнали от работников АЗС, что сигнал был подан из-за странного поведения клиента, который, предположительно, находился под воздействием наркотических веществ.

Подозреваемого задержали за административное правонарушение по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача») и доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный был приговорен к лишению свободы. Месяц назад его объявили в розыск службой исполнения наказаний региона за неявку для отбывания наказания по статье 314 УК РФ («Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы»).

В настоящее время задержанный передан представителям ведомства, объявившего его в розыск, и вскоре будет направлен для отбывания назначенного судом наказания.

Артём Дергунов