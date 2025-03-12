Нижегородского бухгалтера обвинили в присвоении более 2 млн рублей

В Нижнем Новгороде главного бухгалтера одной из организаций обвинили в присвоении 2,4 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, материалы переданы в суд, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, с октября 2021 года по январь 2023 года злоумышленница пользовалась отсутствием контроля со стороны руководства и переводила себе деньги под видом зарплаты и оплаты услуг по договору. Нехватку средств в компании выявили после внутренней проверки.

Бухгалтер полностью признала вину. Ранее она была судима за аналогичное преступление. На долю в квартире обвиняемой наложен арест. Злоумышленнице может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Елена Ковалева