Уральский бренд косметики SAPSAP выходит на международный рынок

Свердловская компания «Космосинтез» выводит на международный рынок бренд органической косметики SAPSAP. Уральская продукция продвигается в странах Ближнего Востока, Чехии, Швейцарии. «Для создания эффективных средств для тела и лица мы используем возможности по всему миру. Сотрудничество с иностранными государствами это неоспоримый шаг в развитии косметической отрасли в России»,— подчеркнул основатель бренда Андрей Подкорытов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено компанией «Космосинтез» Фото: предоставлено компанией «Космосинтез»

В основе продукции бренда SAPSAP — натуральные компоненты, извлекаемые из сапропеля, который добывается из чистых озер северного Урала. «Вместе с природными ингредиентами мы используем в производстве инновационные методики в области исследования дерматологической эффективности натуральной косметики. Например, нам удалось выяснить возможности сапропеля и его способность помогать людям в уходе за здоровой и проблемной кожей», — рассказал Андрей Подкорытов.

Мощности и опыт позволяют бренду развиваться не только в роли производителя косметики по уходу за телом и лицом, но и как компетентному разработчику и производителю компонентов для косметических средств.

«Создание нового продукта на высококонкурентном рынке задача не из легких. Поэтому мы выбрали стратегию инноваций и научных открытий. Это верный путь к успеху»,— пояснила руководитель проекта SAPSAP Мария Папсуева.

Так, на прошедшей в ОАЭ выставке Professional Beauty GCC 2025 уральский бренд представил широкой публике свои многолетние разработки. Среди них:

Гуминат — природный бактерицид широкого спектра, который обладает уникальным регенеративным действием;

Фульвинат — уникальный органический полимер, обладающий высокой биодоступностью;

Криосапролат — минерализующий и восстанавливающий компонент;

Хитозалон — раствор с глубоким восстановительным эффектом;

Фульвинол — революционный антиоксидант с высоким восстановительным потенциалом.

Следующая важная задача для компании — это разработка собственной уникальной упаковки для наших продуктов, для чего планируется участие в выставке Sino-Pack 2025. Вместе с тем «Космосинтез» строит дистрибьютерскую сеть по всей стране и активно привлекает партнеров для того, чтобы познакомить с инновационным продуктом всю страну и сделать процедуры для лица и тела более результативными.

ООО «ЭКО ТРЕЙД ГРУПП»