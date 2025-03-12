В Курганской области увеличили на четверть расходы бюджета на борьбу с паводками

Финансирование противопаводковых мероприятий в Курганской области увеличено на 26% — с 284 млн до 358 млн руб. Расходы бюджета были скорректированы после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По поручению главы ведомства Игоря Краснова в регионах перед началом весеннего половодья прошли проверки. Сотрудники органов прокуратуры изучали как в субъектах РФ организовано предпаводковое обследование водоемов, расчистка русел рек и подмостовых пространств, отвод талых и сточных вод с территорий населенных пунктов, а также определение границ зон подтопления.

По результатам проверок расходы региональных и муниципальных бюджетов на противопаводковые мероприятия были скорректированы в республиках Бурятии и Дагестан, а также в Калужской, Смоленской, Курганской, Магаданской и Мурманской областях. В Курганской области дополнительной выделено 74 млн руб.