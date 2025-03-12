Лучший директор школы Ставрополья получит 500 тысяч рублей

В Ставропольском краевом институте развития образования стартовал отборочный этап конкурса «Директор школы Ставрополья — 2025». В нем участвуют руководители муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, показавшие высокие результаты в своей деятельности, сообщают в региональном Минобразе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Участники пройдут профессиональное тестирование и напишут мотивационное письмо. Имена десяти финалистов объявят 17 марта, а победителей — 20 марта.

«Регион уделяет большое внимание поддержке педагогических кадров и их развитию. Конкурс направлен на выявление лучших руководителей школ. Победитель регионального этапа будет представлять край на федеральном уровне»,— отметила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

Заключительный этап включает пять конкурсных испытаний. Три победителя определят 22 апреля в Ставропольском Дворце детского творчества. Призовой фонд составит 500 тыс. руб.

Николай Аксенов