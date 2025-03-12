В аэропорту Перми задерживается вылет четырех рейсов

В аэропорту Большое Савино задерживается вылет четырех рейсов. Как следует из данных онлайн-табло, вылет рейсов Пермь — Самара авиакомпании «ЮВТ Аэро» перенесен с 13:10 на 14:10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Вылет рейса авиакомпании «Азимут» из Перми в Минводы отложен с 14:20 до 19:20.

Вылет рейса S7 Airlines из Перми в Новосибирск перенесен с 17:15 на 17:50. Вылет рейса Пермь — Усинск авиакомпании «ЮВТ Аэро» сдвинут с 17:35 на 17:50.