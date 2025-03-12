Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе в Завьяловском районе Удмуртии

Смертельное ДТП произошло 12 марта около 09:00 в Завьяловском районе на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

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55-летний водитель грузового автомобиля Shacman не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 36-летний местный житель.

В результате аварии водитель Mitsubishi Pajero погиб на месте, а 34-летнюю пассажирку автомобиля госпитализировали с травмами. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.